Öcalan İmralı’da Katarakt Ameliyatı Oldu

ABDULLAH ÖCALAN’IN KATARAKT AMELİYATI

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne yaptığı silah bırakma çağrısının yankıları devam ederken, dikkat çekici bir durum gelişti. Öcalan’ın İmralı’daki görüşmeler sürecinde katarakt ameliyatı olduğu belirlendi. Ameliyat, İmralı Heyeti üyelerinin Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’in 28 Aralık’taki birinci ziyareti ile 22 Ocak’taki ikinci ziyareti arasında gerçekleştirildi. Heyet, ameliyat hakkında bilgiye ikinci görüşmelerinde ulaştı. Ameliyatın İmralı’da yapıldığı tespit edildi. Öcalan’ın diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı ifade edildi.

BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇAĞRISI

Abdullah Öcalan’ın “Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı” başlıklı çağrısı ise şöyle aktarıldı: “PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.” Mesajda, örgütün strateji ve taktiklerinin yüzyılın reel-sosyalist sisteminin etkisi altında kaldığı belirtildi. “1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır.” denildi.

TARİHSEL İLİŞKİLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Türkler ile Kürtlerin, 1000 yıl süren tarihleri boyunca varlıklarını korumak ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için ittifak içinde kalmayı zorunlu gördüğü dile getirildi. “Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır.” açıklamasında bulunuldu. Ayrıca, “Günümüzde çok kırılgan hale gelen tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.” vurgusu yapıldı.

DEMOCRATİK TOPLUM İHTİYACI

Demokratik toplum ihtiyacının kaçınılmaz olduğunun altı çizildi. “Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültürel çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.” ifadesi kullanıldı. Mesajda, “Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.” denildi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabileceği belirtildi. “Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz.” denilerek demokratik uzlaşmanın temel yöntem olduğu ifade edildi.

ÇAĞRIYA KULAK VERME VE DEMOKRATİK UYUM

Ayrıca, “Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu” ifade edildi. Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” şeklinde bir ifade kullandı. “Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.” diyerek ortak yaşama inanan herkese selamlarını iletti.