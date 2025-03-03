Öcalan’ın Çağrısı Sonrası PKK Ateşkesi

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI ÜZERİNE PKK’DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Terör elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından, terör örgütü PKK’nın ateşkes kararı almasına dair DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan önemli açıklamalarda bulundu. Buldan, “Başından beri onlar Öcalan’ın yanında duracaklarını ifade ediyorlardı” dedi. Son günlerde DEM Parti heyeti, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası’nda üçüncü kez bir araya geldi. Üçüncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk’ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da dahil oldu. Toplamda 7 kişilik bir heyet, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde buluştu.

ÖCALAN’IN MESAJI VE PKK’NIN ATEŞKESİ

İstanbul’a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan’ın kamuoyuna ilettiği çağrı metnini de paylaştı. Öcalan’ın mesajında, “Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum” ifadeleri dikkat çekti. Açıklama öncesi, Öcalan’ın İmralı Adası’nda çekilen son fotoğrafı da medyaya yansıdı. Öcalan’ın çağrısının ardından PKK, ateşkes ilan ettiğini duyurarak “Çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz” dedi.

DEM PARTİ’DEN İLK YORUM

Terör örgütünün ateşkes kararına DEM Parti’den de ilk yorum geldi. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada, “Bu da kıymetli bir cevap bence. Başından beri onlar Öcalan’ın yanında duracaklarını ifade ediyorlardı. Ama Öcalan’ın koşullarının değişmesi gerektiğini de ifade ediyorlar. Bu adımlar atılırsa pürüz yaşanacağını düşünmüyorum” şeklinde değerlendirdi.