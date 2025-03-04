Öcalan’ın Silah Bırakma Çağrısına Destek

ÖCALAN’IN ÇAĞRISIYLA BİRLİKTE AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrının ardından, örgütün farklı yapılarından yeni açıklamalar geliyor. PKK’nın İran kanadı olan PJAK, bu çağrıyı desteklediğini ifade etti. YPG/PYD’nin eski eş başkanı Salih Müslim, “Öcalan’ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız” demişken, çatı yapısı YPG’nin kurduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ise bu çağrının kendilerini kapsamadığını belirtti.

İMRALI HEYETİNDEN CEVAP GELDİ

SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye, İmralı heyetindeki Sırrı Süreyya Önder yanıt verdi. Önder, “İlkesel olarak herkesi kapsıyor. YPG yapılanması da Öcalan’dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir” dedi. İmralı’dan gelen “Kendinizi feshedin” çağrısının ardından gözler, atılacak yeni adımlara odaklandı.

SÜREÇTE GELİNEN NOKTA VE GELECEK ADIMLAR

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “İlk aşama başarıyla tamamlandı. Kıymetli olan, stratejik olan, hayati olan, en önemli kısmı burasıydı. Çünkü herkes bir irade beyanında bulundu” diye konuştu. Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı sürece dair katıldığı canlı yayında durumu aktardı ve sürecin hiçbir şartının olmadığını belirtti. “Şerefim üzerine temin ediyorum ki bu işin pazarlığı ya da şartı yok” dedi.

GELECEK SÜREÇ İÇİN GEREKENLER

Önder, bundan sonraki süreç için “teknik, altyapı, hukuki, siyasi birtakım enstrümanlara ihtiyaç var” ifadesini kullanarak bunların sürecin şartı olmadığını, ama gereği olduğunu belirtti. “Bu ülkeyi bölmeyeceğiz, böldürtmeyeceğiz” dedi. PKK’ya yönelik yapılan silah çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığı sorusuna ise Önder, “İlkesel olarak herkesi kapsıyor. Bu irade beyan edildi. Bu iradenin x alanda nasıl uygulanmasını da birlikte konuşalım, tartışalım, bir yere varalım. Ağırlıklı olarak tabii ki PKK’yı kapsıyor. Ana gövde o, kurduğu yapı o. Fakat YPG yapılanması da Öcalan’dan ilham ile ortaya çıkarılan bir yapıdır. Silahlar devre dışıdır. Bütün herkes için geçerlidir” dedi.