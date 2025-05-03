Öcalan, Önder’e saygı duydu

ÖCALAN’DAN DUYGUSAL MESAJ

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrasında İmralı’dan bir mesaj gönderdi. Önder’in barış için yürüttüğü çalışmaları onurlandıracaklarını belirten Öcalan, “Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz” ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN ANISINA SAYGI

Öcalan, yaptığı açıklamada, “Sevgili Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum,” şeklinde duygularını ifade etti.

Öcalan, 27 Şubat’taki son görüşmelerinde yapacakları çağrıya eklediği cümleyi Önder’in kendisi not aldığını ve bizzat okumak istediğini belirtti. “Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı,” diyen Öcalan, yaşanan olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi bir ustalığa sahip olduğunu vurguladı.

BARIŞ KÜLTÜRÜNE VURGU

Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürü oluşturduğunu savunan Öcalan, hepimiz için önemli olanın bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder’in adıyla onurlandırmak olduğunu dile getirdi. Son olarak, “Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun,” şeklinde başsağlığı dileklerinde bulundu.