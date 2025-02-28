Öcalan: PKK’nın Silah Bırakması Gerekiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “terör eylemlerine son verip örgütü lağvet” çağrısının ardından Abdullah Öcalan’dan aylardır beklenen yanıt geldi. 27 Şubat 2025’te İmralı’dan seslenen Öcalan, “PKK’nın kendini feshetmesi ve tüm grupların silah bırakması” gerektiğini dile getirdi. Bu olay, Türkiye’nin uzun süredir çözüm bekleyen sorununa bir çözüm sunabilecek mi, yoksa yeni tartışmaları mı tetikleyecek? Öcalan, çağrısında dikkat çekici ifadeler kullandı: “Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanı’nın iradesi ve diğer siyasi partilerin olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde, silah bırakma çağrısı yapıyor ve tarihî sorumluluğu üstleniyorum. Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın, karar alın!”

BARIS VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇIKISI

“Barış ve Demokratik Toplum” adını verdiği bu çağrının ekinde yer alan not ise dikkat çekti: “Silahların bırakılması ve PKK’nin feshi, demokratik siyaset ile hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.” Peki, bu süreçte gelişmeler neler? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuyu ele aldığı yazısında dikkat çeken noktalara değindi. Selvi, “Bu bir pazarlık değil. Öcalan’ın çağrısında af talebi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi ‘Af maf yok.’ Öcalan, terörü bitirme gücünü kullanmak istiyor, devlet de ona bu fırsatı tanıdı,” ifadelerini kullandı. Selvi’ye göre, Öcalan bu süreç sonunda İmralı’dan çıkmayacak; böyle bir beklentisi de yok. Fakat başarılı bir süreçte, Öcalan’ın İmralı’daki yaşam koşullarına yönelik düzenlemeler gündeme gelebilir.