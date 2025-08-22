OCC, Anchorage Digital’ın AML Düzenlemesini Kaldırdı

KARARIN DETAYLARI

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), kripto para saklama bankası Anchorage Digital için 2022 yılında yürürlüğe giren kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemesini kaldırmış durumda. Kurum, banka için mevcut uyum seviyesinin ek yaptırımları gerektirmediğini vurguladı.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Nathan McCauley, yaptığı açıklamada düzenleyici sürecin başarıyla tamamlandığını belirtti. McCauley, “Artık kripto ile federal denetim birbirini dışlamıyor, aksine birlikte daha güçlü çalışabiliyor.” ifadelerini kullandı. Anchorage, 2021 yılında OCC’den ulusal banka lisansı alan ilk kripto şirketi olarak dikkat çekti.

Bu karar, ABD’de kripto şirketlerine yönelik denetimlerde bir esneme sinyali olarak değerlendiriliyor. Ağustos ayında ABD Merkez Bankası, bankaların dijital varlık faaliyetlerini izlemesine yönelik özel programı sona erdireceğini duyurdu. Temmuz ayında ise OCC, FED ve FDIC, bankaların dijital varlık tutmasına dair riskleri özetleyen ortak bir açıklama yaptı. Uzmanlar, bu gelişmenin ulusal banka lisansı almak isteyen diğer kripto şirketlerine yönelik bir yol gösterici olabileceğine dikkat çekiyor.

Paxos, Ripple ve Circle gibi firmaların da OCC’den benzer izinler için başvuru yaptığı biliniyor. Ayrıca, temmuz ayında imzalanan GENIUS Act ile stablecoin şirketleri için federal ve eyalet düzeyinde yeni bir lisanslama sürecinin oluşturulması sağlandı. Anchorage Digital’e yönelik düzenlemenin kaldırılması, kripto sektöründe düzenlemelerin giderek netleştiğini ve denetim kurumlarıyla şirketler arasında iş birliğinin daha da güçlendiğini gösteriyor. Sektör temsilcileri, bu adımın diğer şirketlerin lisans süreçlerini hızlandırabileceğini öne sürüyor.