OCC, Anchorage İçin AML Düzenlemesini Kaldırdı

ABD PARA BİRİMİ DENETLEME OFİSİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), 2022 yılında yürürlüğe giren kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemesini kripto para saklama bankası Anchorage Digital için iptal etti. Kurum, bankanın mevcut uyum düzeyinin ek yaptırımlar gerektirmediğini bildirdi.

CEO’DAN AÇIKLAMA

Anchorage Digital’ın kurucu ortağı ve CEO’su Nathan McCauley, yaptığı açıklamada düzenleyici sürecin başarıyla tamamlandığını belirtti. McCauley, “Artık kripto ile federal denetim birbirini dışlamıyor, aksine birlikte daha güçlü çalışabiliyor.” ifadelerini kullandı. Anchorage, 2021 yılında OCC’den ulusal banka lisansı alan ilk kripto şirketi olmuştu.

DENETİMLERDE ESNEME SİNYALİ

Bu karar, ABD’de kripto şirketlerine yönelik denetimlerde bir esneme sinyali olarak değerlendiriliyor. Ağustos ayında ABD Merkez Bankası, bankaların dijital varlık faaliyetlerini izlemek için oluşturduğu özel programı sonlandıracağını açıkladı. Temmuz ayında ise OCC, FED ve FDIC, bankaların dijital varlık tutmanın getireceği riskleri özetleyen ortak bir açıklama yayımladı. Uzmanlara göre bu gelişme, ulusal banka lisansı almak isteyen diğer kripto şirketlerine rehberlik edebilir. Paxos, Ripple ve Circle gibi firmaların da OCC’den benzer izinler için başvuruda bulunduğu biliniyor.

SEKTÖRDE YENİ LİSANSLAMA SÜRECİ

Ayrıca, temmuz ayında imzalanan GENIUS Act ile stablecoin şirketleri için federal ve eyalet düzeyinde yeni bir lisanslama süreci başladı. Anchorage Digital’e yönelik düzenlemenin kaldırılması, kripto sektöründe düzenlemelerin giderek netleştiğini ve denetim kurumlarıyla şirketler arasında bir iş birliği zeminini güçlendirdiğini gösteriyor. Sektör temsilcileri, bu adımın diğer şirketlerin lisans süreçlerini hızlandırabileceğini ifade ediyor.