OCHA, 2024’te 383 Çalışanın Öldüğünü Açıkladı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞANLARININ ÖLÜM RAKAMLARI

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 2024 yılı itibarıyla 383 insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiğini ve bu sayının bir yıl içinde en yüksek kayıt olduğunu duyurdu. OCHA, Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında yaptığı açıklamada, bu ölümlerin “tüm sivillerin korunması ve cezasızlığa son verilmesi için bir uyarı” niteliği taşıdığını belitti. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun yerel personele ait olduğunu, 308 çalışanın yaralandığını, 125’inin kaçırıldığını ve 45’inin gözaltına alındığını aktardı.

ÜLKELERDEKİ ARTAN SALDIRILAR

Yapılan açıklamada, 2024 yılında ölümlerde 2023 yılına göre yüzde 31 oranında bir artış yaşandığı, Gazze’de 181, Sudan’da ise 60 yardım çalışanının hayatını kaybettiği ve 21 ülkede saldırıların arttığı bildirildi. Ayrıca, 2025’in ilk sekiz ayında 265 yardım çalışanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

TOM FLETCHER’DAN ÇAĞRI

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bir insani yardım çalışanına yönelik tek bir saldırı bile hepimize, hizmet ettiğimiz insanlara yapılmış bir saldırıdır. Bu ölçekteki saldırıların sıfır hesap verebilirlikle gerçekleşmesi, uluslararası kayıtsızlığın ve eylemsizliğin utanç verici bir göstergesidir. İnsani yardım camiası olarak, gücü ve etkisi olanlara bir kez daha çağrımızdır: İnsanlık için harekete geçin, sivilleri ve yardım çalışanlarını koruyun ve failleri hesap vermeye zorlayın. İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddet kaçınılmaz değildir. Buna son verilmelidir” şeklinde ifadelerde bulundu.