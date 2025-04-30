OCHA, Bebekler Gıda Yetersizliği Yaşıyor

ISRAİL’İN SALDIRILARI KÜÇÜK BEBEKLERİ ETKİLİYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar ve ablukası nedeniyle Filistinli bebeklerin yüzde 92’sinin temel gıdalardan yoksun olduğunu bildirdi. OCHA’nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilciliği, yazılı bir açıklama yaptı ve bu durumun ciddi sonuçlarını ortaya koydu.

ÇOCUKLARDA AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME ARTMIŞ DURUMDA

OCHA’nın açıklamasında, İsrail’in sınır kapılarını kapatması nedeniyle yardım girişinin olmadığını ve buna bağlı olarak açlık çeken, hastalanan ve yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların sayısının nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 80 arttığı kaydedildi. 6 ila 24 aylık bebeklerin yüzde 92’sinin anneleriyle birlikte en temel gıda ihtiyaçlarının asgari düzeyine bile ulaşamadığı ifade edildi. Bebeklerin yaşam boyu sürebilecek ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

BAŞKA BİR SORUN: TEMİZ SUYA EKSİK ERİŞİM

Açıklamada ayrıca, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin yüzde 65’inin temiz içme suyuna erişemediği vurgulandı. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor ve yardım çağrılarının aciliyetini artırıyor.