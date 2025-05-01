OCHA, Filistinli Bebeklerin Gıda Yoksulu Olduğunu Açıkladı

BM’DEN UYARI: BEBEKLERİN YÜZDE 92’Sİ TEMEL GIDALARDAN YOKSUN

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail’in Gazze Şeridi’nde süregelen saldırıları, ablukası ve sınır kapılarını kapatması nedeniyle Filistinli bebeklerin yüzde 92’sinin temel gıdalardan mahrum kaldığını bildirdi. OCHA’nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in sınır kapılarını kapatması nedeniyle yardım göndermenin imkânsız hale geldiği ve bu durumun açlık çeken, hastalanan ve yetersiz beslenme tedavisi gören çocukların sayısının nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 80 oranında arttığı belirtildi.

ACIL DURUM: BEBEKLERDE CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ

Açıklamada, 6 ila 24 aylık bebeklerin yüzde 92’sinin anneleriyle birlikte temel gıda ihtiyaçlarının asgari seviyesine dahi ulaşamadığı ifade edildi. Bu durumun, bebeklerde yaşam boyu sürebilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin yüzde 65’inin de temiz içme suyuna erişemediği belirtilerek, insani durumun daha da kötüleştiği vurgulandı.