OCHA, Yemen’deki Saldırılardan Endişe Duyuyor

OCHA’DAN YEMEN’DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN ENDİŞE

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen’in kuzeyindeki Saada kentine yönelik gerçekleştirilen ölümcül saldırıyla ilgili “derin endişe” duyduklarını bildirdi. OCHA, yazılı açıklamasında Saada’da bulunan bir binaya düzenlenen hava saldırısında 68 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını belirtti. Açıklamada, bu saldırının gösterdiği gibi, Yemen’deki hava saldırılarının sivillere yönelik “giderek artan bir tehdit” oluşturduğuna dikkat çekildi.

TIBBİ KAPASİTE VE YARALILARIN DURUMU

Açıklamada, saldırı sonrası yaralanan 50’den fazla kişinin bölgedeki iki hastaneye nakledildiği, ancak bu hastanelerin sınırlı imkanlarla hizmet sunduğu ve tıbbi kaynakların yetersiz olduğu vurgulandı. Bu durum, yaralıların tedavi süreçlerinde ciddi problemler yaşandığını ortaya koyuyor. OCHA, uluslararası insan hakları hukuku gereği tüm tarafları sivillerin korunması konusunda üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeye çağırdı.

ABD’DEN YEMEN HÜKÜMETİNE DESTEK

Ayrıca, ABD’nin Sana Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Yemen Büyükelçisi Stephen Fagin, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede “Husilerin askeri kapasitesine karşı yürütülen harekatla ilgili gelişmeler” ele alındı. Yemen hükümetinin Husi tehdidine karşı öneminin ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerekliliği gibi konular üzerinde duruldu.

HUSİLERİN SALDIRILARI VE ABD’NİN TEPKİSİ

Yemen’deki İran destekli Husiler, Saada’daki saldırının ABD füzesinin isabeti sonucu gerçekleştiğini duyurdu. ABD, saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 15 Mart’tan bu yana Yemen’deki Husilere ait 800’den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada ise, İslami yardım girişlerine izin verilmemesi durumunda, İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti. Bu çerçevede, ABD Başkanı Donald Trump da 15 Mart’ta sosyal medya platformu Truth Social’dan, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini açıkladı.