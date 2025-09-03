Ochoa, Burgos’a İmza Atmadı

TRANSFER SÜRECİ İLGİ ÇEKİYOR

Tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa’nın İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos’a transfer süreci, beklenmedik bir şekilde tamamlanmadı. Sözleşmeyi imzalamak için kulüp binasına gelen Ochoa, kahve almak üzere dışarı çıkmasından sonra geri dönmedi. Sergio Gonzalez Pulgar’ın haberine göre, Ochoa, Burgos’a imza atmak amacıyla kulüp ofisine gitti. Ancak sözleşme detaylarını incelerken kahve alma bahanesiyle dışarı çıkan kaleci, geri dönmeme kararı aldı. Burgos yetkilileri, tecrübeli kalecinin telefonlarına dönüş yapmadığını bildirdi.

HEMEN GÖRÜŞMELERİ İPTAL ETTİ

Guillermo Ochoa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın gelişimini aktardı. “Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin yüzde 60’ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu” ifadelerini kullandı. Bu durum, deneyimli kalecinin görüşmeleri derhal iptal etmesine yol açtı.