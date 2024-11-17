Odasını Kiraladığı Evde Cansız Bulundu

ANTALYA’DA TANIŞTIKLARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Muratpaşa ilçesinde, 77 yaşındaki Ahmet Demirdelen, yaklaşık 1,5 ay önce Kırgızistan uyruklu olan İ.M. (57) isimli bir kişiye odasını kiraladı. Sabah saatlerinde İ.M., odasına gittiğinde Demirdelen’in hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

CANSIZ BEDENİ OLAY YERİNDE BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine hem sağlık ekipleri hem de polis kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demirdelen’in yaşamını yitirdiğini belirlemeden sonra, belediye tabibi, ölümü şüpheli buldu. Olay yeri inceleme ve Suç Araştırma ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölümün sebebini araştırmak için detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.