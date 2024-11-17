Odasını Kiraya Veren Adam Öldü

OLAYIN YERİ VE ZAMANLARI

Olay, sabah saat 09.00 sularında Muratpaşa ilçesindeki Deniz Mahallesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında gerçekleşti. Ahmet Demirdelen, yaklaşık 1,5 ay önce odasını kiraya verip Kırgızistan uyruklu İ.M. (57) ile aynı evde yaşamaya başladı.

İHBAR VE GELEN EKİPLER

İ.M., sabah saatlerinde kontrol amacıyla Demirdelen’in odasına girdiğinde, onun tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu Demirdelen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

ÖLÜMÜNİN SEBEPLERİ VE ARAŞTIRMA

Demirdelen’in ölümü, yetkililer tarafından şüpheli bulunuyor. Olayla ilgili daha detaylı bir araştırma başlatıldı.