Ödemeler bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere 490 milyon TL’lik ödemelerin bugün başlayacağını açıkladı.

Böylece 2018 yılında verilmesi planlanan 14.5 milyar TL tutarındaki destekleme ödemelerinden 12.7 milyar TL ödenmiş olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye’de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti;

“Önümüzdeki 6 ay içerisinde kasaplık hayvanla ilgili herhangi bir ithalatımız olmayacak. Bunu net söyleyebilirim ama Türkiye (tüketimini) 6 kilodan 15 kiloya çıkarırken üretimini yüzde 70 artırmış. Bugün itibarıyla tüketici tercihleri proteinde bir miktar daha ette olduğu için bizim bu konuyla ilgili ithalat bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmamız 3 senelik bir program. 2021 yılı içinde biz artık ‘tamamen Türkiye bu konuda ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacaktır’ diyebiliyoruz.”

TRT