Ödemiş AK Parti Toplantısı Yapıldı

TOPLANTIDA HİZMETLER VURGULANDI

Ödemiş AK Parti İlçe Başkanlığı, İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nı düzenledi. Belediye Kongre ve Düğün Salonu’nda yapılan toplantıda, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin ülke genelinde olduğu gibi, Ödemiş’te de önemli hizmetler sunduğunu ifade etti. Partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapoğlu, “Daha çok yapacak işimiz, gerçekleştirecek hayallerimiz ve hayal kuracak rüyalarımız var. Dolayısıyla teşkilatla bir araya gelerek durum analizi yapmamız çok önemlidir.” şeklinde konuştu.

KONUŞMALARDA BİRLİK VURGUSU

Toplantıda ayrıca AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Badem ve Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel de konuşma yaptı. Her iki isim de parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine değinerek, gelecekteki hedeflere odaklanmanın gerekliliğini vurguladı. önemli olan, partinin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan birlikteliğin devam etmesi gerektiğini belirtti.