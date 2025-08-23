Ödemiş’te Fuhuş Operasyonu Yapıldı

İZMİR’DE FUHUŞ OPERASYONU

İzmir’in Ödemiş ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “fuhşa teşvik”, “aracılık”, “zorlama” ve “yer temini” suçlarının önüne geçmek amacıyla harekete geçti. Eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapan ekipler Y.S, A.N, U.U. ve Y.U’yu yakaladı.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adli mercilerde yapılan değerlendirme sonrasında, Y.S, A.N ve U.U. tutuklandı. Diğer şüpheli Y.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.