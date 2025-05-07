Ödemiş’te Gebe Okulu Bilgilendirme Yapıyor

GEBE OKULU HAKKINDA BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde anne adaylarının daha rahat bir hamilelik süreci geçirebilmelerini hedefleyen “Gebe Okulu” açıldı. Ödemiş Devlet Hastanesi bünyesindeki bu okulda, anne adayları doğum öncesi ve sonrası süreçlere dair kapsamlı eğitimler alıyor. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitim programı, toplamda 7 hafta sürüyor ve katılımcılara emzirme, gebelikte beslenme, gebelik egzersizleri, kilo kontrolü ve bebek bakımı gibi konular hakkında bilgiler aktarılıyor.

PROFESYONEL TAKİP VE BİLİNÇLİ DOĞUM HAZIRLIĞI

Ödemiş Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Elif Karaca, bu süreçte gebelik döneminin profesyonel bir ekip tarafından takip edildiğini ifade ediyor. Kadınların doğuma daha bilinçli, güvenli ve güçlü bir şekilde hazırlandığının altını çizen Karaca, gebe olan kadınların eğitime kendilerini güvende hissettikleri bir yakınlarıyla katılabildiğini belirtiyor. Normal doğumun hem annenin hem de bebeğin bağışıklık ve genel sağlık durumu üzerindeki olumlu etkilerinden bahseden Karaca, “Normal doğum, annenin vücuduna cerrahi müdahale olmadan bebeğini dünyaya getirme şansı tanır. Gebe Okulu’nda özellikle normal doğumu anlatıyoruz. Doğum yöntemlerini tanıtarak bilinçlenmelerini sağlıyoruz.” diyor.

EĞİTİMİN KATILIMCILAR ÜZERİNE ETKİSİ

Eğitime katılan Filipinli anne adayı Michelle Kocakaya, Türkçeyi yeterince bilmediği için eşi Umut’tan destek aldığını belirtiyor. Kocakaya, “Bu süreçte eşim bana çok yardımcı oldu. Bu kurs süreci bizim için çok yararlı oldu.” ifadesini kullanıyor. Eşi Umut Kocakaya ise eğitimin kendileri açısından gerçekten faydalı olduğunu aktarıyor.