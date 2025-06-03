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Ödemiş’te Halk Eğitim Ürünleri Sergilendi

ÜRETİMLER HALKLA BULUŞTU

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, halk eğitim merkezi kursiyerlerinin ürettiği çeşitli eserler sergilendi. Ödemiş Öğretmenevi’nde düzenlenen sergide, el sanatları ile birlikte tel sarma, ekoprint baskı ve amigurumi gibi ürünler yer aldı.

SERGİLER GELENEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Kaymakam Fatih Aksoy, düzenlenen sergilerin artık bir gelenek haline geldiğini dile getirerek, sergiye katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Bu tür etkinlikler, yerel yetenekleri ve el sanatlarını destekleyerek bölge halkının kültürel zenginliğini de ortaya koyuyor.

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