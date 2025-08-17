Ödemiş’te Jandarma, KADES’i Tanıttı

JANDARMA EKİPLERİ VATANDAŞLARI BİLİNDİRDİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, jandarma ekipleri, trafik kuralları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında halkı bilgilendiriyor. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Gölcük Mahallesi’nde düzenledikleri stantda vatandaşlarla bir araya geldi. Ekipler, yolda güvenliğin sağlanması için dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında ayrıntılı bilgi paylaşıyor.

KADES UYGULAMASI TANITILDI

Ekipler, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı alınacak önlemleri anlatmak amacıyla KADES uygulamasını tanıttı. Bu kapsamda, vatandaşlara broşürler dağıtarak, uygulamanın işleyişi ve nasıl kullanılacağı hakkında detaylar aktarıldı. Böylece, kadınların şiddet durumlarında nasıl hareket edebileceği konusunda bilgiler verildi.