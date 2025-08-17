Haberler

Ödemiş’te Jandarma, KADES’i Tanıttı

JANDARMA EKİPLERİ VATANDAŞLARI BİLİNDİRDİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, jandarma ekipleri, trafik kuralları ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında halkı bilgilendiriyor. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Gölcük Mahallesi’nde düzenledikleri stantda vatandaşlarla bir araya geldi. Ekipler, yolda güvenliğin sağlanması için dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında ayrıntılı bilgi paylaşıyor.

KADES UYGULAMASI TANITILDI

Ekipler, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı alınacak önlemleri anlatmak amacıyla KADES uygulamasını tanıttı. Bu kapsamda, vatandaşlara broşürler dağıtarak, uygulamanın işleyişi ve nasıl kullanılacağı hakkında detaylar aktarıldı. Böylece, kadınların şiddet durumlarında nasıl hareket edebileceği konusunda bilgiler verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Aydın, “Terörsüz Türkiye” Vurgusu Yaptı

Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemine dikkat çekerek toplumsal birlikteliğin korunmasını istedi ve siyasal çatışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.
Haberler

Muş’ta Trafik Kazasında 8 Yaralı Bulundu

Muş'ta meydana gelen otomobil kazasında 8 kişi yaralanırken, bunlardan 3'ünün durumu ciddi. Olay yerine acil hizmet ekipleri sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.