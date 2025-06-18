Ödemiş’te Kara’ya Tehdit ve Hakaret

İZLEMEYE ALMA VE CEZA VERİLMESİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eski kız arkadaşı Fatma Kara’yı öldüren ve cinayet öncesi kadın hakkında tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Olgun Gacar’a, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 9 ay hapis cezası verildi. Ödemiş 6. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Gacar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Fatma Kara’nın babası Yılmaz Kara, aile yakınları ve taraf avukatları da yer aldı.

SUÇLAMALARA YANIT

Cumhuriyet savcısı, sanığın “tehdit” ve “hakaret” suçlarından cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineledi. Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Gacar, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından indirimsiz olarak 9 ay hapis cezasına karar verdi. Duruşmanın ardından Kara ailesinin avukatı Aslı Ağar, adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

OLAYIN GELİŞİMİ VE SORUŞTURMA

Olay, Ödemiş ilçesinde mart ayında gerçekleşti. Fatma Kara, eski erkek arkadaşı Olgun Gacar tarafından darbedilen Kara, hastaneye kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi. Olay sonrasında Olgun Gacar tutuklanmıştı. Fatma Kara, yaşamını yitirmeden önce Gacar hakkında “tehdit” ve “hakaret” iddiasıyla yasal süreç başlatmıştı. Sanığın Kara’yı öldürmesine ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.