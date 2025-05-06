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Ödemiş’te Kaza: Sürücü Tutuklandı

TRAJİK KAZA VE TUTUKLAMA

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü, adli işlemler sonucunda tutuklandı. Olay, dün yaşandı ve minibüs sürücüsü Bedrettin H. (39) jandarmada yapılan işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.

KAZANIN DETAYLARI

Bedrettin H’nin kullandığı 35 BC 834 plakalı minibüs, Çaylı Mahallesi’nde traktör sürücüsü Şakir Şeker’in (73) yönetimindeki 19 PA 942 plakalı traktörle çarpıştı. Olay yerinden yapılan ihbarın ardından sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye ulaşmıştı. Ne yazık ki, traktör sürücüsü Şeker olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki yaralılar Ekrem H. (52), Münevver H. (51) ve Akile T. (41) ise Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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