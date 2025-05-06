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Ödemiş’te Minibüs-Traktör Çarpıştı, Bir Ölü

ÖDEMİŞ’TE TRAKTÖR-MİNİBÜS ÇARPIŞMASI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir minibüs ve traktörün çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Bedrettin H. (39) yönetimindeki 35 BC 834 plakalı minibüs, Çaylı Mahallesi’nde Şakir Şeker’in (73) kullandığı 19 PA 942 plakalı traktöre çarptı.

OLAY YERİNE HEALTH VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın ardından durum bildirilirken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Traktör sürücüsü Şakir Şeker’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Minibüsteki yaralılar Ekrem H. (52), Münevver H. (51) ve Akile T. (41) ise Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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