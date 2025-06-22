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Ödemiş’te Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA ARAŞTIRMASI BAŞLATILDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30 sularında Dereuzunyer Mahallesi’ndeki Rahmanlar Barajı çevresinde gerçekleşti. H.D. (23) tarafından yönetilen 35 AHS 710 plakalı kamyon, H.E. (16) yönetimindeki 35 CHF 012 plakalı motosikletle çarpıştı.

KURBANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri hızla yönlendirildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü H.E. ve arkasında oturan M.G. (17) ağır yaralandı. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve sonrasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma, kazanın detaylarını araştırmak için inceleme başlattı.

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