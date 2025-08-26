Ödemiş’te Motosiklet Kazasında Çocuk Öldü

TRAFİK KAZASINDA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi üzüntü yarattı. Kazada, pahalı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı ise hafif yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

KAZA ANINDA OLAY YERİNDE NELER OLDU?

Kaza, dünkü saat 15.30 sıralarında Pirinççi-Bıçakçı yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 35 SFF 56 plakalı motosikletle yola çıkan 15 yaşındaki Hazım Çakır, iddialara göre şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen 35 BRK 510 plakalı araca çarptı. Çarpmanın sonucunda motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Atlas Ö. (15) ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AĞIR YARALI HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Hazım Çakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bununla birlikte, Atlas Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.