Ödemiş’te Motosiklet Kazasında Ölüm

KAZA SONUCU BİR CAN GİTTİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Mehmet Ç. yönetimindeki 35 DYN 11 plakalı hafif ticari araç, Kurucuova Kavşağı’nda 35 CAR 089 plakalı motosikleti idare eden 35 yaşındaki Şenol Pehlivan ile çarpıştı.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın duyulması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Pehlivan, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosikletin çarpıştığı hafif ticari araç sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.