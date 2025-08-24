Ödemiş’te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Olay, Bozdağ Mahallesi’nde meydana geldi. N.G. (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil, Bayram Koçyiğit (67) yönetimindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından Hilya Koçyiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, Bayram Koçyiğit ise hastaneye kaldırıldı fakat burada hayatını kaybetti.

GEZİ YOLCULUĞU KAZAYA DÖNÜŞTÜ

Koçyiğit çiftinin, hafta sonu Manisa’nın Salihli ilçesinden Ödemiş’in Gölcük Mahallesi’ne motosikletle gezi amaçlı geldikleri ve kaza sonrası dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü N.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.