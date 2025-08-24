Haberler

Ödemiş’te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Olay, Bozdağ Mahallesi’nde meydana geldi. N.G. (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil, Bayram Koçyiğit (67) yönetimindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından Hilya Koçyiğit olay yerinde yaşamını yitirirken, Bayram Koçyiğit ise hastaneye kaldırıldı fakat burada hayatını kaybetti.

Koçyiğit çiftinin, hafta sonu Manisa’nın Salihli ilçesinden Ödemiş’in Gölcük Mahallesi’ne motosikletle gezi amaçlı geldikleri ve kaza sonrası dönüş yolunda oldukları öğrenildi. Olayla ilgili otomobil sürücüsü N.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Menemen'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki otluk alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Fabrikada önemli hasar oluştu.
Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırarak, yeni antrenör olarak Hugo Almeida'yı göreve getirdi.

