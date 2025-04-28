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Ödemiş’te Sağanak Ve Dolu Etkili

İZMİR’DE SAĞANAK VE DOLU ETKİSİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, akşam saatlerinde başladı. İlçe genelinde gök gürültülü sağanak, zamanla şiddetini artırmaya başladı.

DOLU YAĞIŞI BİLDİRİLDİ

Sağanağın ardından Bademli Mahallesi Üçcevizler mevkisinde dolu yağışı gözlemlendi. Mahalle sakinlerinden Ethem Yalçın, “yakın mahallelerde de sağanak ve dolunun etkili olduğunu” belirtti.

SAĞANAK TARIM ARAZİLERİNİ ETKİLEDİ

Bayındır ilçesinin bazı mahallelerinde ise sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Bu durum, çiftçiler için endişe yaratan bir gelişme oldu.

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