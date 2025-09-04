Ödemiş’te Silahlı Kavga, 2 Yaralı

İZMİR’DE SİLAHLI KAVGA

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde L.B. (20), Okan G. (23) ve Oğuzhan B. (23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmanın yaşanmasıyla başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte L.B, yanında bulunan tabancayla ateş açarak Okan G. ve Oğuzhan B.’yi yaraladı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Okan G’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Suç aleti olan tabancayla yakalanan şüpheli L.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.