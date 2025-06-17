Ödemiş’te Su Kuyusu Göçtü

İZMİR ÖDEMİŞ’TE SU KUYUSU KAZARKEN GÖÇÜK YAŞANDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde su kuyusu kazarken meydana gelen göçük, bir kişiyi ağır yaraladı. Mustafa Demiröz (47), Konaklı Mahallesi Düzbağ mevkisindeki tarlasında su bulmak için yaklaşık 5 metre derinliğinde bir kuyu açtı. Ancak toprak kayması sonucu göçük meydana geldi ve Demiröz bu durumda kaldı.

HIZLI MÜDAHALE İÇİN EKİPLER GÖREVE BAŞLADI

Olayın hemen ardından, Demiröz’ün yakınları durumu yetkililere bildirdi. Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri, olay yerine hızlıca sevk edildi. Jandarma ekipleri, Demiröz’ün göçükten kurtarılması için yoğun bir çaba sarf etti ve başarılı olarak kuyudan çıkardı.

AĞIR YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı Mustafa Demiröz, ilk olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi.