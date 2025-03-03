Ödemiş’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

İzmir’in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin bulunduğu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda toplamda 104 tarihi eser ele geçirildi. İzmir Ödemiş Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeyi hedefleyerek Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Şubat tarihinde bir operasyon gerçekleştirdi.

İzinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen A.R.Y., İ.Y. ve S.Y. adlı şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, bu 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 61 sikke, 41 tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet tarihi eser niteliğinde küp, 1 dedektör ve çok sayıda aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.