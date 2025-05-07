Ödemiş’te Trafik Kazası, Sürücü Tutuklandı

İZİNLİ KAZA VE GÖZALTINA ALMA SÜRECİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası sonrasında, minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazanın ardından jandarmaya teslim edilen Bedrettin H. (39) üzerindeki işlemler tamamlandı. Adliyeye götürülen Bedrettin H, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAZAYI OLUŞTURAN ETKENLERİ

Dün gerçekleşen kazada, Bedrettin H. tarafından yönetilen 35 BC 834 plakalı minibüs, Çaylı Mahallesi’nde Şakir Şeker’in (73) kullandığı 19 PA 942 plakalı traktörle çarpıştı. Olayın ardından hemen sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ne yazık ki, traktör sürücüsü Şakir Şeker’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı zamanda minibüste bulunan yaralılar Ekrem H. (52), Münevver H. (51) ve Akile T. (41), Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.