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Ödemiş’te Yangın, 1 Yaşındaki Bebek Yaralandı

YANGINDA YARALANAN BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangında, Suriye uyruklu 1 yaşındaki bir bebek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, Karadoğan Mahallesi Dikilitaş mevkisinde, Hüseyin Bükücü’ye ait çiftliğin müştemilat kısmında elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülen bir yangın patlak verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangının haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle müştemilatta önemli hasar oluştu. Yangında vücudunda yanıklar oluşan 1 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Mana, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tedavisinin ardından, bebeğin İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KEDİ DE KURTARILDI

Yangın esnasında müştemilatta bulunan bir yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Meydana gelen bu olay, hem bebek hem de hayvan açısından ciddi tehlikeler içeriyordu.

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