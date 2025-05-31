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Ödemişte Zeybekler Sergisi Açıldı

İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDE SERGİ AÇILDI

İzmir’in Ödemiş ilçesinde “Türk Vücudunun Kuvvetli Kolu Zeybekler” isimli gravür, fotoğraf ve efemera sergisi kapılarını açtı. Öğretmenevi’nde gerçekleşen sergiye Kaymakam Fatih Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu ile sanatseverler katılım sağladı.

KOLEKSİYONER ATILLA ÖZKAN’DAN AÇIKLAMA

Sergiyi düzenleyen koleksiyoner Atilla Özkan, AA muhabirine verdiği bilgide, “Yaklaşık 45 yıldır zeybek kültürüyle ilgileniyorum” dedi. Özkan, yıllar içinde orijinal giysiler, gravürler, fotoğraflar ve çeşitli objeler biriktirdiğini belirtip, serginin zeybek kültürünün tanıtımına katkıda bulunmayı hedeflediğini aktardı.

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