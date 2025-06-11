Haberler

Odontofobi Diş Çektirme Korkusudur

ODONTOFOBİ NEDİR?

Odontofobi, dişlerle ilgili bir korku olarak tanımlanıyor. Bu kavram, özellikle diş doktoru ziyaretlerine ve diş çektirme işlemlerine karşı duyulan yoğun kaygı ve korkuyu ifade ediyor. Güven Bana yarışmasında, bu konu merak edilenler arasında yer aldı.

DOĞRU CEVAP NEDİR?

Yarışmada verilen seçenekler arasında bulunuyor: A: Kapalı alan, B: Diş çektirme, C: Kalabalıkta bulunma, D: Yalnız kalma. Sorunun doğru cevabı ise “Diş çektirme” seçeneği olarak belirtiliyor.

Odontofobi, bireylerin diş tedavilerine ilişkin kaygılarını artırabiliyor ve bu nedenle diş sağlığına gereken önem verilmediğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ordu’da Tartışma Kavgaya Dönüştü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma kanlı bir şekilde noktalandı; Mesut Aksu bıçaklanarak hayatını kaybederken, Sefer P. gözaltına alındı.
Haberler

İstanbul’da Motosiklet Kaza Yaptı

Ümraniye'de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü E..A., bir kamyonete çarparak yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili tanıklara yer verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.