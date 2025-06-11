Odontofobi Diş Çektirme Korkusudur

ODONTOFOBİ NEDİR?

Odontofobi, dişlerle ilgili bir korku olarak tanımlanıyor. Bu kavram, özellikle diş doktoru ziyaretlerine ve diş çektirme işlemlerine karşı duyulan yoğun kaygı ve korkuyu ifade ediyor. Güven Bana yarışmasında, bu konu merak edilenler arasında yer aldı.

DOĞRU CEVAP NEDİR?

Yarışmada verilen seçenekler arasında bulunuyor: A: Kapalı alan, B: Diş çektirme, C: Kalabalıkta bulunma, D: Yalnız kalma. Sorunun doğru cevabı ise “Diş çektirme” seçeneği olarak belirtiliyor.

Odontofobi, bireylerin diş tedavilerine ilişkin kaygılarını artırabiliyor ve bu nedenle diş sağlığına gereken önem verilmediğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor.