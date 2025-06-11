Odontofobi Diş Çektirme Korkusudur

ODONTOFOBİ NEDİR?

Odontofobi, diş tedavisi veya dişçi korkusu olarak bilinen bir durumdur. Bu korku, birçok kişi için dişçi ziyaretlerini olumsuz bir deneyim haline getirebiliyor. Bu, insanların diş muayenesi veya tedavisi sırasında anksiyete hissetmelerine neden oluyor. Yarışmalar veya etkinlikler sırasında bu terim sıkça gündeme gelebiliyor.

DOĞRU CEVAP NEDİR?

Güven Bana yarışmasında sorulan “Odontofobi ne korkusudur?” sorusunun doğru cevabı “Diş çektirme” olarak belirleniyor. Bu durum, birçok kişi için zihinsel bir engel haline geliyor ve diş sağlığı ile ilgili tedavi süreçlerini zorlaştırabiliyor.

GENEL BİLGİLER

Odontofobi, dişçi koltuğunda yaşanan duygu durumları nedeniyle insanlar üzerinde kalıcı etkiler bırakabiliyor. Rahatsız hissetmek, tedavi süreçlerine karşı anksiyete duymak gibi sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle, diş sağlığına gereken önemin verilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.