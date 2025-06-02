ODTÜ’de İki Yeni Merkez Açıldı

YENİ MERKEZLERİN DEVREYE GİRMESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ODTÜ’de yaratıcı endüstrilere nitelikli insan kazandıracak ve imalat sanayisinin dijital dönüşümüne katkı verecek iki merkezi toplamda 13,9 milyon avro bütçeyle hayata geçirdiklerini açıkladı. “Yaratıcı Endüstriler Aracılığıyla Ekonomik Kalkınma Projesi (ECITE)” ve “Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi Projesi”nin açılışı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Bakan Kacır, yaptığı konuşmada, bu yatırımlarla Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden ODTÜ’de hayata geçen merkezlerin hayırlı olmasını diledi.

BİLİM VE TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda “Her alanda tam bağımsız bir Türkiye” hedefi doğrultusunda bilim ve teknolojide kaydedilen ilerlemelere de değinen Kacır, “Ülkemizi bilimde ve teknolojide dünyada söz sahibi konuma taşıdık. Bu dönemde bilimsel yayın sayımızı yılda 9 binden 49 bine yükselttik. Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22’nci sıradan 14’üncü sıraya yükseldik. Aynı dönemde araştırmacılarımız, uluslararası ortak yayınlar içinde 10 kat daha fazla yer aldı.” şeklinde belirtti. Kacır, nitelikli yayınların, katma değeri yüksek ürünlere ve toplumsal faydaya dönüşümünün temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTELER

ODTÜ’nün girişimci ve yenilikçi üniversite anlayışının Türkiye’deki öncü örneklerinden biri olduğunu ifade eden Kacır, üniversitenin 2012’den bu yana “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”nde 2024’te 1. sırada yer aldığını belirtti. ODTÜ’nün Milli Teknoloji Hamlesi’nin bayrak taşıyıcıları arasında yer alması için gereken desteği sunduklarını da ekledi. “2002’den bu yana TÜBİTAK’ın bursları kapsamında üniversitemizdeki 8 binden fazla öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 3,3 milyar lira destek verdik.” dedi.

ECITE PROJESİ VE FAYDALARI

Kacır, ECITE Projesi ile ODTÜ bünyesinde kurulan “METU Crea”ya atıfta bulunarak, genç ve dinamik nüfus, büyüyen teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin değerlendirildiğini belirtti. “Tasarım Fabrikası, Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM) ve Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) gibi nitelikli altyapılarla ODTÜ, yaratıcı endüstrilere yönelik yenilikçi fikirlerin ticarileşmesini hızlandırmayı hedefliyor.” diye konuştu. ECITE Projesi’nin toplam bütçesinin 5,6 milyon avro olduğunu, bu projeyle KOBİ’lerin rekabet gücünü artıracak adımlar atıldığını vurguladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ

Kacır, ODTÜ Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Merkezi’nin 8,3 milyon avro bütçeyle kurulduğunu ve imalat sanayisinin dijital dönüşümünü destekleyeceğini belirtti. Merkez, akıllı esnek üretim sistemleri, yapay zeka ve büyük veri analitiği üzerine üç laboratuvarla donatıldı. “Bu merkez, otomotiv ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere dijital dönüşüm yol haritaları hazırlayacak.” dedi. Ayrıca, firmalar için bu merkezden yararlanarak ürünlerini son dijital teknolojilerle test etme imkanı sağlanacağını ifade etti.

GELECEK PROJEKSİYONU

Kacır, Bakanlık olarak bu projelerle Türkiye ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü desteklemeye devam edeceklerini belirtti. “Alın ve akıl teriyle yeşeren fikirlerin girişimlere dönüşmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.” diye ekledi. ODTÜ’nün, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve girişimcilik yolculuğundaki rolünün gelecekte daha da güçleneceğine inandığını sözlerine ekledi.