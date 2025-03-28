ODTÜ’de Öğrencilere Polis Müdahalesi

ODTÜ ÖĞRENCİLERİNE POLİS MÜDAHALESİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez’in ziyareti sonrasında, çimlerde oturan ve çadır kuran ODTÜ öğrencilerine polis müdahale etti. Çadırlar kaldırıldı ve olay gelişti.

VEKİLLERİN ZİYARETI VE BAŞLIGI KONUŞMALAR

CHP İl Başkanı Ümit Erkol, milletvekilleriyle birlikte ODTÜ’ye geçtiklerini duyurdu. ODTÜ öğrencileri, dün Rektörlük önünde bir basın açıklaması yaptıktan sonra bir forum düzenleyerek belgesel gösterimi gerçekleştirdi. Belgesel gösterimi sırasında CHP milletvekilleri öğrencilere destek amacıyla kampüse geldi. Ancak, milletvekillerinin ayrılmasının ardından boykot etkinlikleri çerçevesinde Fizik Bölümü binası önündeki çimlere kurulan çadırlara polis müdahale etti.

MÜDAHELEYE TEPKİ

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, sosyal medya hesabından ODTÜ’deki durumu paylaştı. “ODTÜ içerisinde gençler çadır kurmuş. İşgüzar yöneticiler bu durumu ‘tehdit’ olarak değerlendirip, polisi operasyon yapması için üniversite içerisine davet etmiş. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı söyleniyor, olay yerine CHP milletvekilleri ile geçiyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Bu olay, ODTÜ öğrencileri arasında büyük bir tepkiye yol açtı.