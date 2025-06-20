Odtü Mezuniyet Törenine Dansöz Getirildi

ODTÜ MEZUNİYET TÖRENİNDE SKANDAL DANSÖZ GÖRÜNTÜLERİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) gerçekleşen mezuniyet töreninde öğrencilerin içeriye getirdiği dansöz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 30 Mayıs tarihinde düzenlenen mezuniyet etkinliğinde, öğrencilerin dansözle eğlendiği anların yer aldığı görüntüler, izleyiciler arasında tartışmalara yol açtı.

ÖĞRENCİLER ARASINDA TEPKİLERİ ARTIRDI

Görüntülerde dans eden ODTÜ mezunları, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dansözün yer aldığı bu etkinliğe katılan öğrencilerin, farklı fakültelerden geldiği bilgisi de edinildi. Ancak dansözün gösterimi, sosyal platformlarda çeşitli tepkilere sebep oldu. ODTÜ mezuniyet törenindeki bu olay, birçok kişinin eleştirisiyle karşılaştı.