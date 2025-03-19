ODTÜ Öğrencileri Ekrem İmamoğlu Protestoları

ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını kınamak amacıyla yürüyüş düzenledi. Öğrenciler, yürüyüş sırasında “Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Direne direne kazanacağız”, “Baskılar, yasaklar sizin, mücadele bizimdir”, “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek”, “ODTÜ yürüyor, mücadele büyüyor”, “Birleşe, birleşe kazanacağız” ve “Baskılar bizi yıldıramaz” şeklinde çeşitli sloganlar attı. Yürüyüş, ODTÜ 5. Yurt önünde başladı ve ardından 100. Yıl Pazarı’nın önünde bir basın açıklaması yapıldı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Basın açıklamasının ardından, ODTÜ kampüsünden Kızılay yönüne yürümek isteyen öğrenciler, Eskişehir Yolu üzerinde polis tarafından durduruldu. Kalabalığın dağılmaması üzerine, polis barikat kurarak öğrencilere biber gazı ile müdahalede bulundu. Bu arbede sonucunda bazı öğrenciler gözaltına alındı.