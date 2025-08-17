Haberler

Ödül Kazanan Öğrencilere Tebrikler

BAKAN KACIR ÖDÜL KAZANAN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tayland’da düzenlenen 21’inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda ödül elde eden öğrencileri kutladı. Bakan Kacır, Next Sosyal hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye’yi temsil eden gençlerin 4 bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdığını ifade etti.

OLİMPİYATTA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİLER

Kacır, “47 ülkeden 179 öğrencinin yarıştığı 21’inci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden gençlerimiz 4 bronz madalya kazanarak bize gurur yaşattılar. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin yarınları için fedakarca emek veren değerli ailelerine, öğretmenlerimize, süreçte görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum,” diye ekledi.

10 Ağustos’ta 6.1 büyüklüğünde deprem

Kriz yönetimini risk odaklı yönetime dönüştürmenin önemine dikkat çeken AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir'deki depreme yönelik müdahale çalışmalarını paylaştı.
Gölhisar’da Minibüs Şarampole Devrildi

Gölhisar'da virajda hızlı giden minibüs devrildi; sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri müdahale etti.

