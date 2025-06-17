Ödüller Genç Sesler Yarışması’nda Dağıtıldı

ÖDÜLLERİN DAĞITILDIĞI YARIŞMA DÜZENLENDİ

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması’nda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müslüman Topluluklar Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) iş birliğinde gerçekleştirilen bu yarışma, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda yapıldı. Etkinlik sırasında, Ulus İlk Meclis İmam Hatip Lisesi’nin kız öğrencileri tarafından hazırlanan eserler de sergilendi. Yarışmanın bitiminde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten’in katılımı ile ‘Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması Ödül Töreni’ düzenlendi. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

BAKAN YARDIMCISI ÖKTEN’DEN TEŞEKKÜR

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, farklı şehirlerden gelen okulların öğrencilerinin burada yalnızca yarışmak için değil, aynı zamanda tanışmak, paylaşmak ve birlikte güzelleşmek adına bir araya geldiğini belirtti. Ökten, “Bu anlamlı etkinliği birlikte organize ettiğimiz Uluslararası Müslüman Topluluklar ve Dayanışma Vakfı’na, emek veren tüm öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve programa katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de sahnede bize Yahya Kemal’in dediği gibi ruh ufuklarını açan sevgili öğrencilerimize sunuyoruz. Değerli gençler, her biriniz bu nadide eserleri icra ederken emeğinizi, heyecanınızı, hayallerinizi ve inancınızı dile getiriyorsunuz” şeklinde konuştu.

JÜRi ÖDÜLLERİ DAĞITTI

Bakan Yardımcısı Ökten’in konuşmasının ardından jüri üyeleri Prof. Dr. Fatih Koca, Prof. Dr. Ubeydullah Sekizli ve Prof. Dr. Murat Salim Tokaç tarafından ödüller verildi. Yarışmada birinci olan Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci olan Amasya Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi ve üçüncü olan Samsun Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ödüllerini aldı.