Ödüllü Zeytinyağı Firması Olivos, Konkordato İlan Etti

OLİVOS’UN KONKORDATO BAŞVURUSU

Türkiye’nin ödüllü zeytinyağı markalarından Olivos, mali zorluklardan dolayı İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato için başvuru yaptı. Şirket, mahkemenin verdiği karar gereği, 13 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere üç aylık bir geçici mühlet süresi aldı. Elde edilen bilgilere göre Olivos, Türkiye’deki zeytinyağı sektöründe önemli bir yere sahip olup, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini kazanmıştı. Ancak yaşanan finansal sorunlar, firmanın konkordato başvurusunu zorunlu hale getirdi.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ ATAKDAN

Firma, konkordato başvurusunu SDA Gıda Tarım A.Ş. ile birlikte gerçekleştirdi ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay’ın sürece dahil olduğu bildirildi. Mahkeme, Olivos’un mali durumunu incelemek amacıyla Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak atadı. Komiser, Olivos ve SDA Gıda Tarım A.Ş.’nin mali yapısını değerlendirerek alacaklıların haklarını koruyan bir rapor hazırlayacak.

DURUŞMANIN TARİHİ

Konkordato dosyasının ilk duruşması, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacak. Mahkeme, başvurunun ardından itiraz süresi tanıyarak, konkordatonun reddedilmesi talep edenlerin başvuru yapabilmesi için yedi günlük bir süre belirledi.