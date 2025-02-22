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Odun Toplarken Silahlı Saldırıda Öldürüldü

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Olayın Detayları

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Sit Mahallesi’nde, kırsal bir alanda odun toplayan Abdullah Dizek, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından şüpheli, olay yerinden kaçmayı başardı.

Bu Süreçte Hayatını Kaybetti

Saldırı sonrası ağır yaralanan 42 yaşındaki Dizek, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından, Şirvan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Dizek yaşamını yitirdi. Dizek’in cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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