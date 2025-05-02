Odunlar Trafiği Engelledi, Yol Açıldı

TRAFFİK ENGELİNE NEDEN OLAN ODUNLAR KALDIRILDI

Bartın’da, yol üzerine dökülen odunlar, trafik akışını olumsuz etkiledi. Polisi ekiplerinin verdiği uyarıdan sonra odunlar kaldırılarak cadde trafiğe tekrar açıldı. Alınan bilgilere göre, Kemerköprü Mahallesi Somaklı Sokak’ta bulunan bir fırın için getirilen odunlar, iş makinesi yardımıyla bahçeye boşaltıldı. Ancak yola taşan odunlar, caddenin tamamen kapanmasına neden oldu ve bu durum sürücülerin polisi arayıp ihbarda bulunmasına yol açtı.

POLİS GİDERİMİŞ OLDU

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen trafik polisleri ve bekçiler, fırın sahibi ile çalışanları uyararak odunların acilen yol kenarından alınmasını istedi. Ekiplerin uyarısı üzerine fırın çalışanları, odunları kısa sürede depoya taşıyarak, önce yolun bir kısmını, daha sonra ise tamamen trafiğe açmayı başardı. Bu sayede ulaşım yeniden sağlanmış oldu.