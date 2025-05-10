Odunpazarı’nda Tefecilik Operasyonu Gerçekleşti

ODUNPAZARI TEFECİLİK OPERASYONU

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda, iki şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişilerin haksız kazanç sağlamak için mağdurlardan baskı, cebir ve şiddet kullanarak zorla senet imzalatıp borçlandırdıklarını tespit etti. Mağdurların gayrimenkul ve araçlarının üzerinde geçirilerek tefecilik yaptıkları ortaya çıktı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin evlerinden, mağdurlara ait isme yazılmış 4 milyon 700 bin lira değerinde 2 çek, 480 bin lira değerinde 1 ödeme protokolü ve 18 ödeme dekontu ele geçirildi. İki şüpheli hakkında “tefecilik” suçundan soruşturma başlatıldı.

TEPEBAŞI KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Tepebaşı ilçesinde düzenlenen bir kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişinin yasa dışı yollardan elde ettiği kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisine ulaştı. Şüpheliye ait olduğu belirlenen motosiklette, muhtelif markalarda 1100 paket faturasız ve bandrolsüz sigara ele geçirildi. Zanlı hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan soruşturma başlatıldı.

RUHSATSIZ SİLAHLA YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tepebaşı ilçesinde, ruhsatsız olarak iki tabanca bulunduran bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kişinin elindeki ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı. Durdurulan motosiklet üzerinde yapılan aramada, markası ve seri numarası silinmiş 2 tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 2 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli hakkında “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet” suçundan soruşturma başlatıldı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.