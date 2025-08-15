Haberler

Odunpazarı’nda Yangın, Hızla Kontrol Altına Alındı

YANGIN ARAZİDE BAŞLADI

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki boş bir arazide otların tutuşmasıyla başlayan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, 71Evler Mahallesi Yaşar Kemal Bulvarı yakınındaki otluk alanda meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, yangının yerleşim birimlerine sıçramasından endişe ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere su ile müdahale etti. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangın, yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıktığı bölgedeki otların büyük bir kısmının kül olduğu gözlemlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Romulo Cardoso, Leipzig’e 20 MİLYON avroya gitti

Göztepe, Romulo'yu Leipzig'e 20 milyon avro karşılığında transfer etti. Brezilyalı forvet, Türkiye kariyerinde 46 maçta 22 golle unutulmaz bir iz bıraktı.
Haberler

Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

Çorum'da atık yağ tankına düşerek hayatını kaybeden Hacer Kepçe ve oğlu Recep Kürşat için cenaze töreni düzenlendi. Olay, temizlik sırasında gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.