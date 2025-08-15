Odunpazarı’nda Yangın, Hızla Kontrol Altına Alındı

YANGIN ARAZİDE BAŞLADI

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki boş bir arazide otların tutuşmasıyla başlayan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, 71Evler Mahallesi Yaşar Kemal Bulvarı yakınındaki otluk alanda meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşlar, yangının yerleşim birimlerine sıçramasından endişe ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere su ile müdahale etti. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangın, yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıktığı bölgedeki otların büyük bir kısmının kül olduğu gözlemlendi.