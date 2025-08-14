Odunpazarı’nda Yangına Müdahale Ediliyor

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Kanlıpınar Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

DUMANLAR KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN GÖRÜLÜYOR

Yangından yükselen dumanlar, şehrin çeşitli bölgelerinden gözlemlenebiliyor. Yangınla ilgili olarak yapılan ihbarların ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, havadan müdahale için de helikopterler görev yapıyor.