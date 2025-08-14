Haberler

Odunpazarı’nda Yangına Müdahale Ediliyor

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Kanlıpınar Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

DUMANLAR KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN GÖRÜLÜYOR

Yangından yükselen dumanlar, şehrin çeşitli bölgelerinden gözlemlenebiliyor. Yangınla ilgili olarak yapılan ihbarların ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, havadan müdahale için de helikopterler görev yapıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yaşlılık Çalıştayı Şırnak’ta Düzenlendi

Şırnak’ta düzenlenen '2. Yaşlılık Şurası' toplantısında, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yapılacak projeler masaya yatırıldı.
Haberler

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aileyi Güçlendirmek İstiyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 'Aile Yılı' ile aile refahını artırmayı ve sosyal hizmetlerin etkinliğini geliştirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Aile değerlerinin güçlendirilmesi için stratejiler belirlenecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.