Oecd, Almanya’nın Büyümesini Düşündü

OECD, ALMANYA’NIN BÜYÜME ÖNGÖRÜLERİNİ REVİZE ETTİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2025 yılı itibarıyla Almanya’nın en yavaş büyüyen sanayileşmiş ülkelerden biri olacağını öngördü. Yılın başlangıcında yaşanan beklenmedik olumlu verilere rağmen, OECD “Belirsizlikle başa çıkmak, büyümeyi canlandırmak” başlıklı ara dönem Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Bu rapora göre, 2023 yılı için küresel büyüme tahmini 0,2 puanlık bir revizyonla yüzde 2,9’a çekildi. 2026 yılı için de büyüme tahmini yüzde 3’ten yüzde 2,9’a indirildi. 2024 yılı küresel ekonomi büyümesi ise yüzde 3,3 olarak tahmin ediliyor. Artan ticaret politikası belirsizlikleri, küresel ekonomik büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesinde önemli bir faktör oldu.

ALMANYA İÇİN BÜYÜME BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

OECD’nin Almanya için bu yılki büyüme tahminini doğrulaması dikkat çekti. Mart ayında yayımlanan raporda, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 büyümesi bekleniyor. Bu süreçte yalnızca Norveç ve Avusturya’nın Almanya’dan daha az büyümesi öngörülüyor. Almanya’nın 2026 yılı büyüme tahmini ise iç siyasi belirsizliklerin sona ermesi, hükümetin yatırım planının devreye girmesi ve artan tüketim sayesinde yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye çıkarıldı. 2025 yılının ilk çeyreğinde Almanya, yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme gerçekleştirdi. Ancak ABD Başkanı Trump ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük vergileri konusundaki belirsizlikler tüketicileri ve şirketleri etkiliyor.

ALMANYA’NIN EKONOMİK ZORLUKLARI

Son dönemde yaşanan tarife savaşları ve Trump’ın açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkileri artırıyor. Çoğu analist, Trump’ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisi için “özel risk” olarak değerlendiriyor. Trump’ın uyguladığı agresif gümrük vergisi politikası, genel küresel ekonomik görünümü olumsuz etkiliyor. Almanya’nın, bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslandığında imalat sektörüne daha bağımlı olması, bu durumun doğrudan etkilerini hissediyor.

Alman ekonomisi, 2024 yılını bir önceki yıla göre yüzde 0,2 küçülme ile kapattı. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunlar, ekonomiyi olumsuz etkiliyor ve art arda ikinci yıl küçülme kaydediliyor. Hükümet, 24 Nisan’da büyüme beklentisini, geçtiğimiz yıl için açıklanan yüzde 0,3’lük tahminin ardından, küresel ticari gerginlikler nedeniyle sıfıra indirdi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, Almanya üç yıl üst üste büyüme kaydetmemiş olacak. Hükmete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) da, 21 Mayıs’ta 2025 için büyüme tahminini yüzde 0,4’ten sıfıra çekmiş durumda.