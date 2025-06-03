OECD, Almanya’nın yavaş büyümesini öngördü

OECD’DEN ALMANYA İÇİN KÖTÜ BÜYÜME TAHMİNLERİ

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yılın beklenmedik derecede iyi bir başlamasına rağmen, Almanya’nın 2025’te en düşük büyüyen sanayileşmiş ülkelerden biri olmaya devam edeceğini öngörüyor. OECD, “Belirsizlikle başa çıkmak, büyümeyi canlandırmak” başlıklı ara dönem Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, OECD, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini 0,2 puan düşürerek yüzde 2,9 seviyesine indirdi. 2026 için de büyüme tahmini yüzde 3’ten yine yüzde 2,9’a revize edildi. Küresel ekonomi 2024’te yüzde 3,3 büyümüş olmasına rağmen, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin artması, küresel ekonomik büyüme tahmininin aşağı yönlü revize edilmesinde etkili oldu.

ALMANYA’NIN BÜYÜMESİ NORVEÇ VE AVUSTURYA’DAN DÜŞÜK

OECD’nin, Almanya için bu yıla ilişkin büyüme tahminini teyit etmesi dikkat çekiyor. Mart ayında yayımlanan raporda, Almanya ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 büyümesini bekleyen OECD, mevcut tahminleri korudu. 50’den fazla ülke arasında yalnızca Norveç ve Avusturya’nın, Almanya’dan daha düşük bir büyüme göstermesi öngörülüyor. OECD, Almanya’nın 2026 yılı için büyüme tahminini iç siyasi belirsizliklerin sona ermesi, hükümetin yatırım planları ve artan tüketim ile birlikte yüzde 1,1’den yüzde 1,2’ye güncelledi. Alman ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmiş olsa da; ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliği artırmaya devam ediyor.

GLOBALE ETKİ EDEN TİCARET BELİRSİZLİKLERİ

Tarife savaşları ve Trump’ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri artırırken birçok analist, Trump’ın gümrük vergisi politikalarını Almanya ekonomisinin büyümesinde “özel bir risk” olarak değerlendirmekte. Trump’ın agresif gümrük vergisi politikası küresel ekonomik görünümü olumsuz etkilerken, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha fazla imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını sürdürüyor. Ülke, 2024 yılı boyunca bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunlar, ekonomiyi frenlemeye devam ederken, Almanya arka arkaya ikinci yıl küçülme kaydetti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ SIFIRA DÜŞTÜ

Hükümet, 24 Nisan’da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak belirlenen büyüme beklentisini, ABD Başkanı Trump’ın politikaları sonrası küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürdü. Eğer hükümetin son tahminleri gerçekleşirse ve ekonomi bu yıl da büyümezse, Almanya art arda üçüncü yıl büyüme kaydedemeyecek. Hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) ise 21 Mayıs’ta ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4’ten sıfıra düşürmüş durumda.